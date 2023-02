Accueil > Actualités > La manette DualSense Edge a déjà droit à une promotion sur Amazon et passe à 200 €

La manette DualSense de la PS5 avait déjà de quoi séduire, mais la DualSense Edge vient directement concurrencer les manettes Pro Xbox avec des options de personnalisation impressionnantes. Malgré une batterie un peu en deçà, cette nouvelle manette fait tout mieux que la DualSense traditionnelle, même s’il faut être prêt à mettre le prix pour en profiter. C’est pourquoi chaque promotion autour de la manette est scrutée, et il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir son prix fondre comme neige au soleil.

Où trouver la DualSense Edge au meilleur prix ?

Payer plus de 260 € pour une telle manette est quelque chose que bon nombre de joueurs et de joueuses ne sont pas prêts à faire. Ce tarif excessif en a bloqué plus d’un, quand bien même les performances de la manette justifieraient un tel prix. Mais si ce dernier est amené à descendre, la DualSense Edge vient tout de suite gagner en intérêt.

Maintenant que la manette est disponible sur plusieurs sites marchands, la bataille des prix peut commencer. Et c’est Amazon qui nous offre aujourd’hui le prix le plus bas, avec la DualSense Edge affichée à seulement 202 €, soit presque 30% moins cher que son prix initial.

Une offre qui donne beaucoup d’attractivité à cette manette et qui rend le rapport qualité-prix nettement plus acceptable. On ignore encore combien de temps cette offre va durer.