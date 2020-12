Cyberpunk 2077, où le trouver au meilleur prix ?

Après un ultime report, Cyberpunk 2077 est enfin là, ou presque. Il ne reste désormais plus que quelques jours avant la sortie du titre phénomène, qui sera assurément l’une des stars de cette fin d’année, notamment sous le sapin. Pour ceux qui cherchent à se procurer le titre, voici où le trouver au meilleur prix.

Où trouver Cyberpunk 2077 à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Cyberpunk 2077 est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On note que c’est ici Amazon qui vend le jeu le moins cher, avec un prix affiché à 52,99 €, contre 59,99 € dans la plupart des enseignes en ligne. Il est également disponible pour le même prix avec un bon d’achat de 10 euros à Carrefour, mais seulement à condition de le réserver en ligne et pour une durée limitée.

Si vous recherchez l’édition collector du titre, elle est encore disponible sur Amazon pour le prix de 219,99 € sur PS4.

Cyberpunk 2077 sera disponible pour tous dès le 10 décembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One. Le titre sera également disponible plus tard en 2021 sur PS5 et Xbox Series.