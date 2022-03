Au tout début de l’aventure dans Elden Ring, il est possible de croiser le chemin de Boc, un semi-humain qui s’attire visiblement beaucoup d’ennuis. Toutefois, ce petit être saura se montrer utile si vous lui rendez un service en contrepartie. Vous pourrez le retrouver près du site de grâce Nord du lac d’Agheel.

Où trouver Boc ?

Emplacement : Au sud-est du site de grâce Nord du lac d’Agheel

Dirigez-vous au sud-est du site de grâce comme indiqué sur la carte pour entendre une voix qui vous interpelle. Après avoir scruté les environs, si vous ne trouvez âme qui vive, c’est normal. En effet notre malheureux Boc s’est fait transformé en arbre. Repérez le petit arbre jaune-orangé qui se distingue du reste de l’environnement et exécutez une roulade au travers pour briser la malédiction.

Ce dernier vous explique qu’il a une peur terrible de retourner dans une caverne dont les résidents l’ont récemment expulsé. La caverne dont il parle est une Grotte Marine située à l’ouest de la carte sur la plage. Faites une escale à cet endroit en vous référant à l’image ci-dessous pour trouver le lieu exact. Une fois à l’intérieur vous retrouvez une nouvelle fois notre ami mal en point.

Engagez le dialogue avec Boc qui vous explique de ne surtout pas aller plus loin sous peine de subir le même sort que lui. Preux chevalier que vous êtes, faites totalement l’inverse et engagez-vous plus loin dans la grotte pour déloger et vaincre le boss des lieux qui vous remettra un nécessaire de couture. Faites toutefois attention, puisqu’il ne s’agit pas d’un seul boss, mais de deux, accompagnés de leurs sbires. Invoquez des esprits en tant que diversion le temps de faire un peu le ménage.

Retournez voir l’ami Boc pour qu’il vous témoigne une infinie gratitude sur le fait de lui avoir remis le nécessaire de couture de sa mère. Après que ce dernier ait retrouvé goût à la vie, il est possible de retrouver l’apprenti couturier un peu plus loin dans l’aventure, au niveau du site de grâce au nord du château appelé Falaise surplombant le lac. Ce dernier souhaite rentrer à votre service en tant que couturier. Un service qui vous permet de changer l’apparence de votre armure auprès du personnage. Boc ne bougera alors plus de ce site et vous pourrez recourir à ses services n’importe quand.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.