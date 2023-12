Bobby Kotick va quitter Activision-Blizzard dès la fin du mois, de grands changements pour l’éditeur et Xbox

C’est The Verge qui a eu la primeur de l’information en mettant la main sur le mail de Phil Spencer envoyé aux équipes de Xbox pour notifier de ce changement. Dès le 29 décembre prochain, Bobby Kotick ne fera plus partie d’Activision-Blizzard. Aucun remplaçant direct n’est nommé, mais Microsoft adopte la même stratégie qu’avec le groupe ZeniMax (Bethesda). Ce qui veut dire que les hauts gradés d’Activision-Blizzard devront désormais répondre à Matt Booty, qui gère les différents studios de l’entièreté du groupe.

Kotick a publié une lettre ouverte dans la foulée, où il remercie tous les employés avec un discours sans doute un peu loin de la réalité :

« La partie la plus importante de mon travail a peut-être été d’aider à rassembler des personnes talentueuses, à fournir les meilleures ressources possibles et à favoriser un environnement qui encourage l’inspiration, la créativité et un engagement inébranlable envers l’excellence. Je ne peux pas exprimer de manière adéquate la fierté que j’éprouve envers les personnes qui continuent de contribuer à notre succès et tous ceux qui m’ont aidé tout au long de mes 32 années à la tête de cette entreprise. Nous faisons désormais partie de l’entreprise la plus admirée au monde. Ce n’est pas un accident. »