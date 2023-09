La série d’animation Bluey va avoir droit à son propre jeu vidéo sur toutes les consoles

Une adaptation qui a du chien

On peut tout de suite voir avec cette première vidéo que le jeu respecte tout à fait l’identité visuelle du dessin animé, avec une direction artistique très colorée qui plaira aux plus jeunes, avec des personnages en 2D qui évoluent dans des décors en trois dimensions. Notons que le jeu sera intégralement traduit en français lors de sa sortie, avec une bande-son créée par le compositeur original de la série.

Le jeu nous contera une nouvelle histoire avec les personnages que l’on connaît bien, à savoir Bluey et sa soeur Bingo, ainsi que leurs parents. Dans cette aventure « bac à sable », il sera possible de découvrir plusieurs mini-jeux comme « Reste en l’air » et « le Xylophone Magique » afin de gagner des costumes additionnels et d’autres récompenses, et le tout sera évidemment jouable jusqu’à 4 personnes. Pour faciliter le jeu en famille, des options de difficulté modulables seront présentes pour aider les plus jeunes.

Bluey : Le Jeu Vidéo sortira le 17 novembre de cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et bien entendu sur Nintendo Switch. Une version physique sera vendue par Just for Games.