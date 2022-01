Depuis Overwatch, Blizzard n’a pas créé de nouvelles licences, ce qui commence à faire un sacré bout de temps maintenant. Il aura finalement fallu attendre le rachat de l’éditeur par Microsoft pour que l’on découvre enfin un nouveau projet chez Blizzard, qui vient tout juste d’être dévoilé, même si on sait encore très peu de choses à son sujet.

Blizzard se met à la survie

Sur le site officiel de Blizzard, on découvre donc de premiers concepts-arts pour un tout nouveau jeu de survie sur PC et consoles (certainement Xbox), avec un nouvel univers, qui n’a pas encore de nom. On semble comprendre que le travail vient tout juste de démarrer sur le projet, puisque sur cette même page, l’éditeur a publié de nombreuses offres d’emploi afin de recruter à tour de bras.

Voici ce que Blizzard déclare à propos de ce nouveau jeu :

« Nous partons en voyage dans un tout nouvel univers, qui abriter un tout nouveau jeu de survie pour PC et consoles. Un lieu rempli de héros que nous n’avons pas encore rencontré, d’histoires à raconter et d’aventures qui restent à être vécues. Un vaste domaine de possibilités qui attend d’être exploré. »

Le timing de cet annonce est certainement loin d’être anodin, et cela ajoute un jeu supplémentaire à surveiller du côté de chez Microsoft, même si sa sortie est encore certainement très lointaine.