Bleak Faith: Forsaken, un jeu en monde ouvert financé par Kickstarter, présente un nouveau trailer

Apparu sur Kickstarter en 2019, le jeu Bleak Faith: Forsaken avait eu droit à une campagne de financement réussie, et laissait espérer de belles choses pour ce titre présenté comme un Action-RPG / Survival horror en monde ouvert. Un nouveau trailer vient d’être publié, relayé par Gematsu, et on peut en voir plus sur le jeu.

Une inspiration évidente

Cette nouvelle vidéo nous fera vite deviner les influences du titre, qui se présente donc a priori comme un Souls-like avec quelques éléments différents, comme cette phase de grimpette à la Shadow of The Colossus. On peut y voir quelques combats illustrant les différentes armes du jeu, tout en admirant les décors que propose ce monde ouvert, décrit comme étant un labyrinthe.

Pour le moment, le jeu vise une sortie en 2021 sur PC sur Steam, avec des versions PS4 et Xbox One à venir plus tard.