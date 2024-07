Bleak Faith Forsaken sortira le 6 août sur PS5 et Xbox Series, une version physique pour la rentrée

Une date console pour le Souls-like

Ce chemin, loin d’être de tout repos, semble pourtant arriver à son terme. Bleak Faith Forsaken vient d’annoncer une date de sortie logée au 6 août 2024 pour ses moutures PlayStation 5 et Xbox Series. L’action RPG aux fortes influences Souls sera d’abord lancé en version numérique à une trentaine d’euros et se présente comme une version définitive, autrement dit, regroupant les diverses mises à jour déployées sur PC d’ici là. On nous promet également une optimisation des sensations à la DualSense.

Dans la foulée, Perp Games, son éditeur, a confirmé une édition physique pour les amoureux et amoureuses de la boîte. Une version qui sera distribuée dans nos contrées par Maximum Entertainment (anciennement Just for Games). Elle arrivera un peu en décalé puisque prévu pour le 13 septembre 2024.

Par contre, mauvaise nouvelle, celle-ci n’est prévue que sur PlayStation 5, boudant la Xbox. A l’inverse, on se réjouit de voir la présence d’une bande-dessinée collector de quelques pages qui revient sur l’univers du titre. Les précommandes ont déjà été lancées au prix de 39.99€ chez Leclerc et ne devraient pas tarder chez les autres revendeurs.