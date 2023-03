Bleak Faith Forsaken : Accusé d’avoir volé les animations d’Elden Ring, le studio répond

Etant donné que le mois de mars est plutôt frénétique côté nouvelles sorties, vous êtes peut-être passés à côté de Bleak Faith Forsaken, un Souls-like développé par une toute petite équipe qui avait réussi à se faire un petit nom au fil de ses présentations. Malgré de belles promesses, le jeu ne semble pas rencontrer un engouement incroyable si l’on se fie aux évaluations Steam du jeu, mais il fait aujourd’hui la une à cause d’une histoire qui ne devrait pas l’aider à attirer un nouveau public. Depuis ce week-end, le studio derrière le jeu, Archangel Studios, est accusé d’avoir volé des animations en provenance d’un petit jeu méconnu qui n’a pas du tout fait le buzz l’année dernière : Elden Ring.

Forcément, quand un public amateur de Souls-like passe des centaines d’heure sur Elden Ring, il commence à le connaître par coeur, jusque dans ses animations. C’est pourquoi de nombreux internautes ont mis en avant le fait que plusieurs animations présentes dans Bleak Faith Forsaken ressemblaient étrangement à celles que l’on peut voir dans Elden Ring. C’est notamment le cas pour quelques animations liées à l’usage de la claymore, ou encore certains mouvements de la terrible Malenia qui se retrouvent à l’identique ici.

Archangel Studios a-t-il donc volé le travail de From Software ? C’est en réalité un peu plus compliqué que cela. Il n’est pas rare pour un petit studio d’avoir recours à des packs d’animations, complétement légaux, qui se trouvent être vendus sur certaines plateformes, comme l’Epic Games Store. Et c’est visiblement exactement ce qu’il s’est passé ici. Le studio a acheté un pack d’animations sur l’Epic Games Store pour l’utiliser ensuite dans le jeu, sans vraiment se rendre compte (on laisse le bénéfice du doute) que ces animations étaient calquées sur celles d’Elden Ring. Un des membres de l’équipe s’est justement exprimé sur Steam :

« Toutes les animations non-réalisées en interne proviennent du Epic Marketplace et y sont depuis des années […] Vous pouvez acheter les animations vous-même si vous le souhaitez, car elles sont accessibles au public depuis longtemps. »

Il y a donc un peu de nuances à mettre ici. Sauf que comme le souligne Eurogamer, ce n’est pas la première fois que le studio est interpellé pour des cas similaires. Le public a par exemple pointé du doigt l’utilisation d’images générées par une IA pour le système de compétences du jeu.

We hear you about it, we're working on new icons currently. It was somewhat of an oversight but also a decision that came from an honest place. We value the feedback however and will have redone perk icons up today!

— Bleak Faith (@bleak_faith) March 11, 2023