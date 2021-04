Bleach: Brave Souls arrivera sur PlayStation 4 dans le courant de l’année

Si on attend toujours des nouvelles du retour de l’anime Bleach, les fans de la licence pourront toujours se tourner du côté des jeux mobiles, dont Bleach: Brave Souls qui a maintenant une belle longévité. Après son arrivée sur PC, le titre s’apprête désormais à atterrir sur PlayStation, comme nous l’apprend KLab Inc.

Ichigo débarque sur PS4

Le jeu a déjà totalisé 55 millions de téléchargement à travers le monde, et il pourrait bien en obtenir bien plus en arrivant pour la toute première fois sur consoles. Le titre arrivera sur le PlayStation Store dans le courant de l’année 2021, sans plus de précisions pour le moment.

Pour fêter cela, le Discord officiel du jeu a été lancé et il met en place de nombreuses récompenses à gagner, en attendant de dévoiler une date de sortie précise pour cette version de Bleach: Brave Souls PlayStation 4. Peut-être pour son sixième anniversaire le 23 juillet prochain ?