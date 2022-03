Bleach: Brave Souls est enfin disponible sur PS4, avec des événements spéciaux en jeu

On l’attendait pour l’année dernière à l’occasion du début des festivités de son sixième anniversaire, mais le portage PS4 de Bleach: Brave Souls, le célèbre jeu mobile, s’est fait attendre pendant de longs mois. Le titre trouve enfin le chemin de la console de Sony et fête son arrivée avec de nombreux événements, qui permettront d’accueillir les nouveaux joueurs et joueuses de la meilleure des manières.

Ichigo ramène enfin sa fraise sur PS4

Le gacha est donc disponible gratuitement depuis aujourd’hui sur le PlayStation Store, avec une compatibilité manette adaptée au gameplay action du titre. De plus, le cross-play est de la partie afin de pouvoir jouer avec la communauté PC et mobiles, mais on note qu’il n’est pas possible de transférer un compte d’une version mobile à la version PS4, ce qui devrait décevoir les vétérans qui souhaiteraient continuer leur partie sur consoles.

Histoire de bien accueillir les joueurs et joueuses consoles, des objets pour augmenter le niveau de personnages sont distribués à l’occasion du lancement. De plus, un ticket de loterie 5 étoiles sera distribué à tout le monde, peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, afin d’obtenir le personnage 5 étoiles de votre choix.

Plus d’événements sont prévus dans les prochains jours afin de fêter l’arrivée de la version PS4 de Bleach: Brave Souls.