La version Switch prend un peu de retard

Le studio nous avait promis une sortie de ces deux versions dans le courant de l’été et il n’a pas menti. La version Xbox One du gacha est sortie hier, le 27 juin, et peut être téléchargée gratuitement sur le Microsoft Store. En revanche, pour jouer à la version Nintendo Switch, il va falloir encore attendre un tout petit peu. KLabGames prévient qu’elle ne sera disponible qu’à partir du 11 juillet prochain sur le Nintendo eShop.

Un petit retard pas bien méchant, surtout si l’on se dit qu’il aura fallu attendre huit ans pour que ces portages voient le jour. Le jeu compte aujourd’hui plus de 90 millions de téléchargements et continue d’être régulièrement mis à jour avec de nouveaux événements et des personnages en plus à invoquer. Il propose de revivre les grands moments du manga Bleach avec des combats en temps réel via des équipes de trois personnages. Notez d’ailleurs que le jeu est bien traduit en français.