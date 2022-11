Blanc : Le jeu coopératif tout mignon sortira le 14 février 2023

Les jeux francophones étaient décidément mis à l’honneur dans le dernier Indie World Showcase, et ce n’est pas nous et notre AG French Direct qui allons nous plaindre de cela. Cette nouvelle présentation nous a permis de revoir Blanc, un jeu qui porte bien son nom et qui nous avait déjà surpris lors d’un Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Visiblement habitué des shows de Nintendo, le titre de Casus Ludi était de retour ce soir afin de nous préciser sa date de sortie.

Le jeu coop à faire à la Saint-Valentin ?

Follow the journey of a wolf cub and fawn stranded in a vast, snowy wilderness, and work together to find their way home in this artistic co-op adventure.@BlancTheGame launches as a console exclusive for #NintendoSwitch on Feb. 14. #IndieWorld pic.twitter.com/6mSQxgKkZO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 9, 2022

On savait déjà que le jeu arriverait en février prochain – et on lui souhaite déjà bon courage pour sortir durant ce mois si chargé – mais c’est désormais un peu plus précis. Blanc viendra donc nous conter son aventure le 14 février prochain, pile à temps pour la Saint-Valentin.

S’il ne sera pas question d’histoire d’amour ici, mais d’une amitié pas comme les autres entre un louveteau et un faon, on imagine déjà que le titre sera parfait pour jouer avec sa moitié durant cette journée spéciale, puisque le titre sera jouable en coopération locale (ainsi qu’en ligne).

Blanc sera tout débord exclusif à la Nintendo Switch, et n’arrivera pas tout de suite sur les autres consoles.