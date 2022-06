Accueil » Actualités » Blanc : L’histoire d’un louveteau et d’un faon au coeur d’un jeu d’aventure poétique

Durant le Nintendo Direct Mini Partner Showcase, on a pu découvrir quelques jeux inattendus dans cet océan de portages et de jeux entourant des vieilles mascottes, avec notamment la présentation de Blanc. Comme son nom peut le laisser entendre, il s’agit bien d’un jeu français, développé par le jeune studio nantais Casus Ludi, qui s’est associé avec le géant Gearbox Publishing pour donner vie à ce jeu d’aventure tout en noir et blanc (forcément).

Un duo atypique et déjà attachant

Blanc nous racontera l’histoire de deux animaux qui n’ont pourtant rien à faire ensemble, mais qui vont s’entraider pour survivre à travers une tempête de neige. Ici, pas de texte, tout se raconte en images et par les sons. On y suit un louveteau et un faon dans un monde complétement enneigé et en 3D, avec de nombreuses énigmes à la clé pour pouvoir avancer.

Cette première vidéo de gameplay nous permet de voir que le louveteau pourra par exemple se faufiler dans de petits endroits, tandis que le faon sera en mesure de sauter plus haut et plus loin que son compagnon de fortune. Autant dire que cette aventure mettra en avant la coopération entre les deux jeunes animaux.

Il sera donc bien possible de jouer en coopération locale ou en ligne, avec des contrôles très simples qui permettent à toute la famille de pouvoir jouer sans soucis. D’autant plus qu’il n’y a ici aucune trace de violence, ce qui rend Blanc accessible aux plus jeunes, comme l’affirme Florent de Grissac, game designer de Casus Ludi :

« Blanc est un projet qui nous tient à cœur, et notre tout premier jeu vidéo. Avec Blanc, nous voulions créer une expérience pleine de sens, sans antagonisme, basée sur l’aide mutuelle et l’empathie, et que tout le monde pourra apprécier, peu importe son habileté manette en main. »

Pour le moment, Blanc prévoit de sortir en février 2023, d’abord sur PC (Steam et Epic Games Store) et Nintendo Switch.