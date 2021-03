Black One: Blood Brothers : Le Rainbow Six à la sauce indé se montre en vidéo

Lors de notre second AG French Direct, Black One: Blood Brothers en a profité pour se montrer brièvement. Mais ce n’est pas tout, car nous avons également quelques informations à vous partager sur la production d’Helios Productions.

Un FPS tactique sur les traces de Rainbow Six et Ghost Recon

Effectivement, en plus d’une vidéo de gameplay que vous pouvez retrouver ci-dessus, nous avons pu dégoter de plus amples informations auprès du développeur. Tout d’abord, il faut savoir que le jeu est en développement depuis seulement 8 mois, et est encore en pré-alpha pour le moment.

Qui plus est, le titre d’Helios Production sera jouable uniquement en solo. Dans Black One: Blood Brothers Vous devrez tout d’abord créer votre propre escouade d’opérateurs qui seront entièrement personnalisables – sexe, visage, vêtement, armement etc… –. Ensuite, il faudra créer sa propre mission en la customisant via diverses options de difficulté – une trentaine -, le choix de la carte, les objectifs à accomplir – libération d’otages, démolition, reconnaissance etc… – ou encore le choix des événements pouvant impacter le déroulement de la mission.

Concernant les maps, il y en aura 3 ou 4 assez vastes, et il sera bien entendu possible de donner des ordres à vos coéquipiers, tout en planifiant vos actions. On retrouvera donc un jeu de tir très tactique où chaque erreur sera fatale, et on notera la mécanique assez sympa de pouvoir changer de protagoniste instantanément une fois le vôtre hors combat.

Nous avons grande hâte de poser prochainement nos mains sur jeu indépendant à mi-chemin entre un Ghost Recon et un Rainbow Six. Mais pour cela, il faudra attendre sa sortie, fixée pour début 2022 en accès anticipé sur Steam.