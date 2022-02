Black One Blood Brothers

Black One Blood Brothers est un jeu de tir tactique inspiré des Ghost Recon et développé par Helios Production qui s'est fait remarquer avec ses mods d'Arma 3. Refonte du jeu Black Day, il est gratuit pour celles et ceux qui ont déjà cette version. C'est une expérience uniquement solo qui repose sur la bonne gestion des alliés incarnés par une intelligence artificielle. Vous pouvez donc choisir de faire vos missions en assaut général ou tenter l'infiltration. Il est également possible de personnaliser l'apparence et l'équipement de ses unités.