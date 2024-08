Black Myth Wukong : Le délai de la version Xbox est-il vraiment d’ordre technique, ou s’agit-il d’une exclu temporaire PlayStation ?

Deux histoires en contradiction

Black Myth Wukong est-il est une exclusivité console PS5 temporaire qui ne dit pas son nom ? C’est la question que ce sont posés plusieurs journalistes dont Paul Tassi du magazine Forbes, qui a enquêté sur le sujet. Selon l’une de ses sources, la cause de l’absence de la version Xbox au lancement du jeu serait en réalité liée à un contrat d’exclusivité avec Sony, et n’aurait donc rien à voir avec un problème technique. Cela a été appuyé dans la foulée par IGN, qui a lui aussi eu des informations dans ce sens.

Et à côté de cela, Jeff Grubb affirme de son côté que Sony n’a jamais payé pour avoir l’exclusivité du jeu. Une version qui est la même chez « l’insider » chez Shpeshal_Nick (mais ce dernier étant un historique moins fiable que les autres cités). Après tout, si Sony avait payé une exclusivité temporaire, on aurait pu s’attendre à voir le constructeur dégainer une campagne publicitaire plus importante de son côté. Paul Tassi affirme cependant que ce deal d’exclusivité aurait été négocié sans tout l’aspect « marketing » que l’on retrouve habituellement dans ce genre d’accord.

Deux histoires qui s’opposent tandis que ni Game Science, ni Sony, ni même Xbox ne peuvent encore confirmer ou non. Difficile de savoir qui croire pour le moment en l’absence de faits plus vérifiables. Et après tout, le résultat reste le même : la communauté Xbox doit malheureusement attendre plus longtemps que les autres et est aujourd’hui dans le flou concernant la date d’arrivée de cette version.