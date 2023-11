Corsair et Elgato cassent leur prix pour le Black Friday, voici 10 produits à ne pas manquer !

Rappelons que les tarifs des offres répertoriées ici sont ceux communiqués par les marques elles-mêmes. En fonction de l’évolution plus ou moins rapide des stocks, ils peuvent être modifiés, voire disparaître d’Amazon. Si c’est le cas, sachez que ces promotions sont également valables sur les boutiques officielles de Corsair et d’Elgato.

Promotions Elgato Black Friday

Micro Wave:3 (119,99€ au lieu de 169,99€)

Chez Elgato, quatre offres ont retenu notre attention à commencer par celle sur l’excellent micro Wave:3. Véritable référence dans le monde du streaming et du podcast, sa petite taille et son aspect sobre et compact font de lui un modèle de discrétion sur tous les bureaux. Proposant un rendu sonore très satisfaisant captant moins les bruits ambiants et mieux les graves que le Blue Yeti de Logitech par exemple, son achat s’accompagne de Wave Link, un logiciel à la fois complet et intuitif.

Pour en apprendre plus à son sujet, n’hésitez pas consulter notre test dédié.

Stream Deck MK2 (129,99€ au lieu de 169,99€)

Autre produit référence et surtout considéré comme quasiment indispensable pour ceux et celles souhaitant se lancer dans le streaming, le Stream Deck MK2 intègre pas moins de 15 touches personnalisables permettant notamment d’améliorer la qualité et de fluidifier davantage nos lives. Que ce soit pour changer de scène, gérer le niveau du son ou couper son micro d’un simple geste, il est compatible avec une foule d’applications et de plug-ins différents.

Webcam Facecam (127,99€ au lieu de 159,99€)

S’il est vrai qu’il existe des alternatives à ce que propose la marque allemande sur ce marché comme la Logitech C920 Pro et la Razer Kiyo Pro, la Facecam reste une webcam capable d’afficher une qualité d’image Full HD très satisfaisante, le tout en 60 fps constants. Facile d’installation et d’utilisation, il doit en grande partie ces performances à ses huit éléments d’optique en verre et son processeur d’images intégré améliorant les zones claires et corrigeant automatiquement et efficacement les ombres.

Eclairage Ring Light (129,99€ au lieu de 199,99€)

Clap de fin définitif de cette sélection avec l’éclairage Ring Light qui s’offre une baisse de prix de 70€ jusqu’au Cyber Monday. Servant plus d’outil de confort à destination des créateurs et créatrices de contenus, il possède une architecture LED OSRAM haut de gamme le rendant très polyvalent. Compatible PC, Mac, iOS et Android, il embarque un large panel de réglages afin de régler comme bon nous semble l’intensité lumineuse ou encore les températures des couleurs.

Promotions Corsair Black Friday

Casque HS55 Surround (49,99€ au lieu de 79,99€)

Commençons cette sélection avec le casque HS55 Surround. Disponible en deux coloris, Blanc et Carbone, ce modèle filaire est léger et assure un vrai confort pour les oreilles, même dans le cadre de longues sessions de jeu. Compatible avec la plupart des consoles, des manettes et des appareils mobiles grâce à sa prise jack 3,5 mm reliée à un câble d’1,8 mètres de longueur, il parvient à tirer tout son potentiel grâce au support du Dolby Surround 7.1 en le branchant sur un PC ou un Mac via un adaptateur USB fourni au moment de l’achat.

Casque HS55 Wireless Core (69,99€ au lieu de 109,99€)

Très apprécié pour sa polyvalence et possédant bon nombre de qualités similaires au HS65 Surround, le HS55 Wireless Core est un casque sans-fil confortable, souple, solide et un poil plus léger que le HS55 Surround évoqué précédemment. Disposant d’une autonomie de 24 heures, l’absence du Dolby Surround 7.1 ne l’empêche pas d’offrir une qualité sonore exceptionnelle, bien aidé il est vrai par ses deux transducteurs audios en néodyme de 50 mm.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas consulter notre test dédié.

Casque Virtuoso Wireless – Coloris Perle (129,99€ au lieu de 209,99€)

Compatible PC, Mac, PlayStation 4 et PlayStation 5, le casque Virtuoso Wireless (uniquement sur le site Corsair) est vendu comme un modèle sans-fil offrant une expérience audio haut de gamme grâce à la prise en charge du Dolby Surround 7.1, la présence d’écouteurs en mousse à mémoire de forme assurant un confort durable et la connectivité ultra-rapide fourni par sa technologie Slipstream Wireless. Bénéficiant de la certification Discord, son autonomie est d’environ une vingtaine d’heures.

Clavier K70 Pro (149,99€ au lieu de 219,99€)

Nul doute que voir son prix descendre juste sous la barre des 150€ fera plaisir à beaucoup de monde. Profitant d’un cadre en aluminium et fourni avec un repose-poignets d’excellente facture, le clavier gaming K70 Pro fait surtout des envieux et des envieuses pour le support de la technologie AXON capable de transmettre jusqu’à huit fois plus rapidement leurs entrées que la concurrence. Couplée au logiciel iCUE, celle-ci offre également la possibilité au produit d’embarquer jusqu’à 50 profils de touches différents.

Chaise gaming T1 Race (229,90€ au lieu de 329,90€)

Pour les joueurs et les joueuses cherchant une chaise gaming dotée d’une solide ergonomie, la version 2023 du T1 Race perd 100€ à l’occasion du Black Friday. Conçu en s’inspirant de ce qui se fait dans l’industrie automobile, ce siège est équipé d’un revêtement en cuir synthétique, d’un châssis intégré en acier et d’accoudoirs 4D. Il propose aussi une plage d’inclinaisons allant de 90 à 160 degrés et peut supporter un poids maximum de 120 kg.

Souris M65 Pro – Coloris Noir (44,99€ au lieu de 69,99€)

En conclusion de ce petit tour d’horizon des bons plans chez Corsair, voici celui dédié à la M65 Pro. Compatible avec le logiciel iCUE que nous ne présentons plus, cet article comporte un châssis en aluminium anodisé ainsi que huit boutons entièrement personnalisables. Doté d’un capteur optique natif de 12000 DPI afin de proposer des performances précises, il est possible d’ajuster son centre de gravité en fonction de nos besoins et même de modifier son poids de 115 à 135 grammes.