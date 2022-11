Black Friday : Le Google Pixel 6a est disponible à l’un de ses prix les plus bas

Plus on se rapproche du vrai Black Friday, plus on commence à constater que certains produits reviennent avec de nouvelles promotions encore plus alléchantes que celles affichées quelques jours auparavant. Le secteur de la téléphonie mobile est particulièrement touché par ce phénomène, et les réductions se multiplient sur les plus grandes marques, comme chez Samsung. Google a lui aussi fait de nombreuses offres sur ses smartphones de la gamme Pixel, et c’est maintenant le Google Pixel 6a qui est en promotion, à un prix rarement atteint.

Où trouver le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Version plus accessible du Google Pixel 6, qui est lui aussi en réduction pour le Black Friday, le Google Pixel 6a est l’un des smartphones de milieu de gamme les plus demandés sur le marché. On l’a récemment vu passer en dessous de la barre des 380 €, alors qu’il est vendu au prix conseillé de 459 € en temps normal.

Aujourd’hui, Amazon va encore plus loin en proposant le Google Pixel 6a à seulement 334 €, soit l’un des plus bas prix constatés. Chez le revendeur, on l’avait déjà aperçu aux alentours de 340 €, mais de manière assez rare. C’est donc l’un des meilleurs prix que vous pourrez obtenir sur ce modèle, en dehors des offres opérateurs.

Le Google Pixel 6a est équipé d’un processeur Google Tensor lui permettant d’afficher de jolies performances, qui vont être couplées à un excellent appareil photo et une compatibilité 5G, ce qui en fait l’un des meilleurs smartphones de sa gamme.