Black Friday : Corsair casse ses prix sur ses accessoires gaming, avec des casques, des souris et des claviers en promo

La Black Friday Week continue cette semaine, au fur et à mesure que l’on se rapproche du vrai Black Friday, qui démarrera vendredi dès 00h01. En attendant, il y a toujours des tas d’offres à découvrir, comme on vous le partageait avec notre article sur les meilleurs bons plans du Black Friday. Aujourd’hui, on s’intéresse à la marque Corsair et à ses accessoires PC et gaming, puisque de très nombreux produits sont d’ores et déjà disponibles à bas prix.

Où trouver les accessoires Corsair au meilleur prix ?

Corsair profite de la Black Friday Week pour offrir de nombreuses promotions sur plusieurs de ses accessoires phares. Parmi elles on retrouve notamment des casques HSS55, des claviers K70 ou encore des souris au rapport qualité-prix des plus avantageux en cette période de Black Friday. Ces offres se termineront le 28 novembre, il ne faudra donc pas trop tarder si l’un de ces produits vous intéresse.

Voici une sélection des meilleures offres Corsair sur Amazon :

Souris

Casques

Claviers