Test Clavier Corsair K70 Pro Mini Wireless – Un clavier 60% ultra complet

Corsair a su se tailler une bonne réputation sur ses claviers mécaniques gaming, on pense par exemple au Corsair K100 au niveau des claviers haut de gamme. Aujourd’hui, la marque s’attaque à un public assez ciblé avec le K70 Pro Mini Wireless. Autant dire que les amateurs de clavier 60% trouveront sans doute ici une pièce de choix avec un produit aussi customisable que pratique et compact.

Nous l’avons utilisé durant un peu plus de deux semaines même si l’on doit avouer que c’est une première pour nous sur un clavier de ce type (bien que des utilisateurs nous ont souvent venté ses louanges).

Packaging et design

Corsair avait déjà tenté l’expérience des claviers 60% avec le K65 RGB Mini, et on retrouve ici quelques similitudes avec celui-ci. Commençons par le packaging qui est plutôt bien garni. Derrière le clavier bien emballé, on retrouve un câble USB type-C vers type A (1,8m) un extracteur de touche, un extracteur pour les switchs, une touche optionnelle avec le logo de la marque et une touche espace optionnelle.

Le premier élément du design qui vous fera sans doute opter pour ce petit bijou, c’est sa forme compact (pour un poids de 640g) qui vous permet de l’emmener partout et de vous faire gagner énormément de place grâce à ses 29,3 cm de longueur, 10,9 cm de largeur et 0,4 cm de hauteur. Même sur un grand bureau, certains joueurs de FPS privilégient ce genre de clavier pour gagner de l’espace pour effectuer plus aisément de gros coups de souris par exemple.

Il dispose d’un design assez joli et épuré avec son corps en forme de trapèze. L’ensemble est en plus très solide grâce au châssis en aluminium. Sur le dessous, nous avons droit à deux supports si jamais vous préférez une position un peu plus surélevée. Sur la partie supérieure gauche, nous avons toute la connectique avec le port USB-C et le bouton « power » juste à sa droite. A l’autre extrémité, nous avons le dongle USB directement incrusté, un mode de rangement assez pratique.

Avec ce K70 Pro Mini Wireless, Corsair offre une grosse liberté en matière de customisation au niveau des touches mais aussi des switchs que vous allez pouvoir disposer selon vos envies. On reste sur des bases assez classiques et bien connues puisqu’il embarque des switch Cherry MX Red. Il est tout de même bon de savoir qu’il est possible de changer les switchs principaux sans devoir passer par du bricolage compliqué puisque l’extracteur vous permet des manipulations plus simples et plus courtes. Il faut cependant savoir que seuls les switchs mécaniques Cherry MX RGB (et third party MX) sont compatibles. Toujours concernant les touches, notez également que Corsair proposera des kits pour en changer à l’avenir.

RGB, macro et autonomie

Si vous aimez avoir un festival de couleurs dans votre pièce, le Corsair K70 Pro Mini Wireless en a sous le capot de ce côté-là. Grâce au logiciel iCUE de la marque, vous allez pouvoir définir tout un tas de profils et les enregistrer dans le clavier pour en disposer en mode sans-fil. L’outil est très simple d’utilisation et propose même un court tutoriel pour chaque section à titre d’exemple. Vous disposez en plus de nombreux préréglages (ruisseau, ondulation, spirale…), mais vous avez aussi le choix de tout personnaliser de A à Z. Il est même possible de superposer des configurations pour créer des variations quasi-infinies.

Par exemple de notre côté, nous avons pu créer un profil pour jouer aux FPS avec uniquement le ZQSD, les touches 1 à 6, la touche shift et la barre espace constamment éclairée tandis que le reste profitait d’un éclairage de frappe. Il faut également noter qu’il bénéficie du RGB à 360°. Le logiciel vous permet également de reconfigurer les touches comme bon vous semble et bien sûr de créer vos macros. Vous pouvez même bloquer les touches inutiles lorsque vous jouez tels que alt+tab ou Windows pour éviter les accidents bêtes en pleine partie. Evidemment, c’est un atout de taille pour les amateurs de claviers 60% qui aiment jouer avec les multiples combinaisons, qui sont bien entendu nécessaire à cause du manque de touches par rapport à un clavier classique.

Concernant l’autonomie, c’est pratiquement un sans-faute. En l’utilisant en mode sans-fil durant deux bonnes grosses journées avec une configuration RGB en sapin de noël (luminosité à fond), il ne nous a pas lâché. La marque estime une autonomie de 32 heures avec toutes les lumières activées et 200 heures sans celles-ci. Sinon, il est évident pour vous pouvez aussi brancher le câble USB pour l’utiliser en mode filaire. Le temps de recharge est cependant assez long (estimé entre 3 et 5 heures par Corsair).

Confort et performances

Utiliser un clavier 60% est assez déroutant en tant que néophyte mais la proposition de Corsair rend l’expérience plutôt confortable. Précisons d’abord que les résultats en matière de performances ont été concluant que ce soit avec ou sans fil. Corsair met notamment en avant sa connexion USB avec la technologie Axon et son taux d’interrogation natif de 8000 Hz contre 2000 Hz en Splitstream Wireless. Pour l’avoir testé sur Battlefield 2042, Counter Strike : Global Offensive ou encore Genshin Impact, il est honnêtement assez difficile de voir une réelle différence à 1000 Hz, 2000 Hz ou 8000 Hz étant donné que ça se joue en millisecondes, toutefois il est clair que le K70 Pro Mini est ultra réactif en mode USB comme en mode sans-fil.

En ce qui concerne le jeu, on est vraiment sur quelque chose de très bon dans sa catégorie et nous sommes sans doute devant l’un des claviers sans-fil les plus performants. En plus du mode USB et sans-fil, on apprécie qu’il soit également compatible Bluetooth version 4.2. Cela fait de lui un clavier très pratique qui peut non seulement être utilisé partout mais aussi sur un grand nombre de plateformes : PC, PS4, PS5, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS 12+ et Android 8.1+. Nous avons l’avons d’ailleurs testé sur PS5 avec Assassin’s Creed Valhalla (à une distance de 6m environ par rapport à la console) et aucune mauvaise surprise n’est à signaler.

Finalement, son principal défaut est qu’il ne sera pas taillé pour tout le monde. Il est difficile de s’habituer à un clavier sans pavé numérique ou touches F1, F2… Pour le gaming, la disposition des touches est vraiment bonne, qui sont ni trop serrées, ni trop espacées. En revanche, difficile de le considérer comme polyvalent pour du travail de bureau assez poussé. Par contre, une fois que l’on maîtrise un peu la bête, on découvre des applications vraiment utiles avec l’habitude, mais la mémorisation d’une multitude de combinaisons de touches ne sera pas la tasse de thé de tout de monde. De notre côté, la rédaction d’articles sur ActuGaming était un peu problématique au début, mais avec le temps les raccourcis offerts peuvent devenir de vrais atouts si l’on veut tout faire avec le clavier en touchant le moins possible la souris.

Car oui, vous pouvez, entre autres choses, entièrement contrôler la souris avec le clavier. On doit enfin préciser que le prix représente un véritable investissement avec ses 189.99€ toutefois le produit est assez unique en son genre pour que vous puissiez fortement l’envisager.