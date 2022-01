BioWare parle de Mass Effect et de Dragon Age 4, le studio veut regagner la confiance de la communauté

Depuis la débâcle Anthem, qui faisait déjà suite à la déception causée par Mass Effect Andromeda, le studio BioWare n’est que l’ombre de lui-même, et les départs en pagaille de vétérans n’aident en rien. Conscient de la situation dans laquelle le studio se trouve, Gary McKay, General Manager de BioWare, a publié un post de blog souhaitant à tous les fans une bonne année 2022, tout en faisant le point sur ce que l’on peut attendre du studio à l’avenir.

Revenir à ce que le studio fait de mieux

McKay commence par faire une rétrospective de l’année 2021, qui a été particulièrement difficile pour le studio, notamment à cause du travail à distance. Il déclare alors que toute cette situation a permis au studio d’apprendre de nouvelles et meilleures façons de travailler pour veiller au bien-être des employés, et que ces leçons vont continuer à les servir.

Du côté des jeux, on peut s’attendre en premier lieu à l’extension Legacy of the Sith pour Star Wars: The Old Republic, qui arrivera mi-février, mais McKay a aussi évoqué les séries Mass Effect et Dragon Age, les deux piliers de BioWare actuellement :

« Et bien sûr, nous continuons à travailler dur sur les prochaines itérations de Dragon Age et Mass Effect. Je vois des travaux incroyables réalisés par des deux équipes. »

S’il nous renvoie ensuite au poster diffusé sur le N7 Day pour chercher les easters eggs (il y aurait 5 surprises dedans selon lui), voici ce qu’il déclare sur Dragon Age 4 :

« Quant à Dragon Age, nous avons un groupe de vétérans talentueux travaillant sur la prochaine itération de la franchise. Nous nous concentrons sur une expérience solo basée sur des choix qui comptent. »

Il termine en parlant de son rôle au sein du studio, qui consiste dans un premier temps à rebâtir une certaine forme de confiance et une réputation pour le studio :

« Lorsque j’ai pris le poste de General Manager, j’ai parlé de reconstruire notre réputation, et cela reste une grande priorité. Nous nous concentrons sur le rétablissement de la confiance de nos fans et de notre communauté, et nous prévoyons de le faire en proposant les types de jeux pour lesquels nous sommes les plus connus, et en veillant à ce qu’ils soient de la meilleure qualité possible. »

Dragon Age 4 sera certainement le jeu pivot pour BioWare, et le studio le sait, ce qui explique sans doute pourquoi le titre n’est pas encore prêt de sortir.