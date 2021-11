Mass Effect : Le prochain épisode a droit à une première affiche intrigante

Hier se tenait le N7 Day, la journée communautaire autour de Mass Effect. L’année dernière, c’était le remaster de la trilogie qui était teasé pendant l’événement, et forcément, cette année, BioWare avait moins de choses à montrer étant donné que la sortie du prochain épisode est encore lointaine. Mais histoire de ne pas laisser les fans complétement sur leur faim, le studio a dévoilé un petit quelque chose.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021