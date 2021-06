Biomutant : la première mise à jour d’envergure est déjà disponible

Disponible depuis le 25 mai dernier sur PC, PS4, Xbox One et consoles de nouvelle génération via la rétro-compatibilité, Biomutant n’a pas fait l’unanimité. La faute à une ambition trop élevée comme indiqué dans notre test et un manque d’équilibrage quelques fois. Néanmoins, seulement quelques jours après la sortie du jeu, THQ Nordic, l’éditeur du titre a révélé sur Twitter que d’importants patchs seraient bientôt disponibles pour apporter nouveautés et corrections selon les retours des joueurs. C’est désormais chose faite.

Les consoles devront attendre un peu

C’est donc assez tard ce 1er juin que la mise à jour 1.4 a été déployée corrigeant presque 100 items sur tous les fronts possibles : combats, IA, monde ouvert, loot, stabilité globale, caméra, sons, dialogues ou encore narrateur avec y compris l’ajout d’un mode difficulté Extrême. La liste complète des éléments corrigés est disponible en anglais sur Steam.

Il faut néanmoins souligner que pour l’heure, seule la mise à jour sur PC est disponible (Epic Games Store et Steam sachant que GOG et Origin seront concernés dans les prochaines heures au moment où nous écrivons ces lignes).

Pas de panique, l’éditeur a également indiqué sur son compte Twitter que la mise à jour serait très prochainement disponible sur consoles tout comme d’autres améliorations, sans date précise. Espérons que cela suffise à convaincre davantage de joueurs de rejoindre le monde coloré et déjanté de Biomutant.