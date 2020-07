Biomutant : Tout savoir sur le RPG Kung-Fu en vidéo

Parmi les jeux particulièrement attendus, on y retrouve un certain Biomutant. Annoncé en 2017 puis prévu pour 2018, le titre n’a de cesse repoussé sa sortie en rehaussant constamment ses ambitions. Finalement, il y a quelques jours, le soft s’est dévoilé un peu plus et a confirmé son arrivée prochainement.

On profite donc de son retour pour faire le point sur ce RPG défini comme un mélange post-apocalyptique et kung-fu et l’on vous résume toutes les informations officielles sur lui en vidéo. Rappelons que Biomutant arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.