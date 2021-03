Biomutant sera visiblement disponible sur l’EA Play Pro dès le jour de son lancement

Les abonnements proposés par divers acteurs du jeu vidéo continuent à se rendre de plus en plus attractifs, avec des titres qui arrivent directement des certains catalogue dès leur lancement, comme Outriders pour le Xbox Game Pass (console). C’est au tour de Biomutant de choisir son camp pour sa sortie, et il lorgne visiblement du côté de Electronic Arts et de son EA Play Pro.

Une offre de plus en plus compétitive

En se rendant sur la page Origin du jeu, on peut en effet voir une mention qui indique que le jeu sera compris dans l’EA Play Pro sur PC. Pour rappel, cet abonnement est différent du EA Play de base, qui est lui inclus dans le Xbox Game Pass.

Il s’agit d’un abonnement séparé à 14,99€ qui permet de jouer aux titres EA les plus récents, mais pas seulement. Des titres d’éditeurs tiers sont également disponibles dans cet abonnement, comme Darksiders III, ou encore A Plague Tale : Innocence, il n’est donc pas étonnant de voir le jeu de THQ Nordic débarquer ici.

Cela nous permet aussi de voir que les choses semblent se confirmer pour Biomutant, qui a été repoussé de nombreuses fois mais qui est en bon chemin pour sortir prochainement. Le titre a par ailleurs récemment partagé une nouvelle vidéo illustrant ses combats.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.