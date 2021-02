Binary Smoke est annoncé sur PC avec un premier trailer

L’Epic Games Store Spring Showcase n’a pas été spécialement riche en annonces, en dehors de l’arrivée de la saga Kingdom Hearts sur PC, mais il aura au moins permis de mettre en lumière un tout nouveau titre, qui n’est autre que Binary Smoke, le jeu qui a ouvert l’émission.

Un univers intriguant à découvrir

Ceux qui ont suivi en live le showcase n’ont sans doute pas eu la chance d’admirer le premier trailer du jeu dans de bonnes conditions, étant donné que le stream avait quelques soucis techniques. Le voici désormais dans une version plus propre, qui permet ainsi de mieux voir l’univers du titre.

Binary Smoke sera un jeu d’action très porté sur la narration et son histoire, et sera développé par Outside Game Studio. Le jeu nous racontera les aventures d’une voleuse alors qu’elle tente de se rebeller contre la société et la classe dominante, afin de mener une révolution. On nous promet alors des personnages haut en couleurs et des ennemis dangereux à rencontrer.

Pas de date pour Binary Smoke, mais on sait qu’il sortira sur PC, et plus précisément sur l’Epic Games Store, forcément.