Beyond Good & Evil 2 a droit à des nouvelles peu rassurantes sur son développement

Il y a peu, des offres d’emploi à destination du développement de Beyond Good & Evil 2 donnaient de l’espoir quant à la santé du projet, malgré son absence dans les temps de communication d’Ubisoft. Mais selon Tom Henderson, insider qui a fait ses preuves cette année à de nombreuses reprises, et qui a donné quelques détails sur Skull & Bones ainsi qu’un potentiel nouveau jeu Splinter Cell, l’avenir du projet est encore loin d’être assuré.

Toujours vivant, mais pour combien de temps ?

Beyond Good & Evil 2 – The game is suffering a development crisis from a lack of creative direction since the title went into development, which was worsened by Michael Ancel's departure from the studio in September 2020. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021

Ce week-end, l’insider a fait quelques confidences qui sont évidemment à prendre avec des pincettes avant d’avoir une déclaration officielle de la part d’Ubisoft. Il affirme alors que le jeu est actuellement en pleine crise, et que cela est notamment dû au manque de direction créative, qui s’est amplifié depuis le départ de Michel Ancel.

En plus de cela, il indique que le jeu est actuellement dans une situation compliquée au sein du portfolio d’Ubisoft car il ne répond pas aux ambitions futures de l’éditeur, et que même s’il est encore en développement actif, il est considéré comme le « Skull & Bones 2.0 », ajoutant même que certains développeurs pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que le projet soit annulé.

Pour l’instant, il est toujours vivant, et Tom Henderson espère que d’autres insiders pourront éclaircir tout cela avec d’autres sources que les siennes. On croise en tout cas les doigts pour que les nouvelles soient un peu meilleures que ce qui nous est présenté ici, même si un développeur a contacté l’insider à la suite de ses tweets pour lui indiquer que le jeu n’arriverait pas avant quelques années. Wait & see comme on dit.