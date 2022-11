Bethesda est en train de travailler sur un nouveau jeu mobile

Contrairement à The Elder Scrolls: Blades qui se fait un peu oublier, Fallout Shelter a su se créer une large communauté et a encore au droit à une mise à jour avec le 25ème anniversaire de la licence Fallout. De quoi donner des idées à Bethesda, qui, selon Todd Howard, est en train de travailler sur un autre jeu mobile qui n’a pas encore été annoncé officiellement.

Fallout ? Elder Scrolls ?

Etant donné que Starfield n’arrivera pas avant quelques mois et que la sortie de The Elder Scrolls VI est encore très lointaine (ne parlons pas de Fallout 5), il faut bien que l’éditeur trouve une rentabilité avec de plus petits projets.

Todd Howard l’a bien compris, et le boss de Bethesda a révélé au micro du podcast de Lex Fridman (relayé par IGN) qu’un nouveau jeu mobile était en préparation, sans préciser sur quelle licence il se porterait :

« Eh bien, nous avons déjà fait quelque chose dans le domaine [en parlant des jeux mobiles], et nous avons un nouveau jeu mobile auquel je suis amoureux sur lequel nous travaillons et dont nous n’avons pas encore annoncé. »

Il compare ce projet à Fallout Shelter, qu’il voit comme un jeu sur lequel les joueurs et joueuses peuvent passer beaucoup de temps, parfois plusieurs heures, loin d’autres jeux mobiles qui demandent plutôt des temps de jeu assez courts. On ignore encore quand ce jeu sera annoncé, mais on surveillera cela de très près.