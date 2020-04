Après avoir lancé la campagne #BethesdaAtHome, le studio a décidé d’agir plus directement à la crise sanitaire qui agite le monde actuellement en faisant un don d’un million de dollars réparti à travers 3 associations. Un très beau geste de la part du studio américain.

Soutien et solidarité

Les papas de Doom Eternal ont annoncé la nouvelle à travers un communiqué sur leur site internet où ils détaillent les sommes qui iront pour chacune des associations. Ainsi ce seront 500 000$ qui seront donnés à Direct Relief, un organisme caritatif impliqué directement dans les efforts de soutien pour le COVID-19 et qui travaille à la tâche critique de fournir des équipements de protection au personnel de santé.

Ensuite, 250 000$ seront versés à l’UNICEF qui s’associe aux premiers intervenants du monde entier pour aider à assurer la sécurité et la protection des enfants et de leurs familles. Et enfin 250 000$ seront donnés à des efforts de soutien locaux pour le COVID-19, parmi les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Ce sont les studios et bureaux internationaux qui décideront quelles organisations caritatives bénéficieront d’une aide.

Bethesda encourage les joueurs à rester chez eux et feront très prochainement des lives sur Twitch afin de récolter des fonds supplémentaires pour aider les organisations caritatives. Un geste à saluer parmi d’autres dans le monde du jeu vidéo.