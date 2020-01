C’est un morceau qui plaira a beaucoup de monde que le jeu Beat Saber vient d’ajouter à son catalogue. « Toss a coin to your Witcher » vient en effet d’apparaitre sur le site BeatSaver.

Jette un sou au Sorceleur

Vous n’avez pas pu passer à côté de la musique qui fait un carton auprès des fans de la série The Witcher, récemment sortie sur Netflix. Et le jeu Beat Saber ne compte pas passer à côté non plus apparemment. Après avoir été intégrée dans un mod du premier opus, la chanson débarque dans le jeu de rythme.

Munis de vos deux épées qui constituent la base du gameplay de Beat Saber, vous pourrez fendre les partitions aux côtés de la douce voix de Jaskier, ami de Geralt De Rive. Pour avoir un aperçu d’une performance au niveau Expert+, on vous invite à consulter la vidéo ci-dessous.