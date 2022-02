Batman Arkham Collection : Une sortie prévue cet été sur Nintendo Switch ?

Alors qu’on ignore toujours si Suicide Squad : Kill the Justice League a bel et bien été repoussé à 2023 comme l’affirme Bloomberg depuis plusieurs jours, un ancien titre chapeauté par Warner Bros et Rocksteady a refait parler de lui le week-end dernier.

Disponible depuis 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Batman Arkham Collection arriverait plus tard cette année sur Nintendo Switch selon une fuite provenant du détaillant français WTT.

Le Chevalier Noir enfin de retour sur la console nippone ?

Comme l’indique le média britannique VGC avec capture d’écran à l’appui, WTT a temporairement mis en ligne sur son site la fiche de la compilation réunissant Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight sur la plateforme japonaise avant de la retirer.

Tarifée à 59,99€, sa commercialisation serait fixée au 31 août 2022, une date qui a tout l’air d’être un placehorder mais qui laisse tout de même espérer un lancement l’été prochain.

En attendant de savoir s’il s’agit bien d’une fuite ou d’une simple erreur de listing, rappelons que la sortie de Batman Arkham Collection serait une bonne nouvelle pour les possesseurs de la Switch puisque seul l’épisode Arkham City a bénéficié d’une commercialisation sur une console de Nintendo. C’était en 2012 dans une version Armored Edition sur Wii U.