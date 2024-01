Le sacrifice est-il à chaque fois nécessaire ?

Après la bande-annonce lors des Games Awards 2023 et une vidéo de gameplay de quatorze minutes, Banishers : Ghosts of New Eden se dévoile encore un peu dans un nouveau trailer intitulé donc « Love, Death and Sacrifice ». Rappelons que le soft vous proposera d’incarner un duo de Banishers : Antea Duarte et Red Mac Raith, des chasseurs d’esprits expérimentés envoyés à New Eden pour lever une malédiction mystérieuse. Après une attaque, Antea est tuée et devient l’un des fantômes qu’elle déteste

Vous allez arpenter les terres de New Eden en Amérique de Nord, des contrées infestées de créatures surnaturelles et d’anciens secrets. Il vous faudra combiner les capacités spirituelles d’Antea et le puissant arsenal de Red pour bannir les âmes qui tourmentent les vivants. Vous allez devoir décider : honorer votre serment, ou sacrifier les vivants dans une tentative désespérée de ramener Antea ?

Banishers : Ghosts of New Eden sortira le 13 février sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.