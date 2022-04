Bandai Namco chercherait à collaborer avec l’auteur Brandon Sanderson pour un nouveau jeu

Avec Elden Ring, Bandai Namco a profité de l’aura de George R.R. Martin pour que le titre de From Software ait droit à un rayonnement encore plus grand que n’importe quel Souls-like auparavant. Si on ne doit pas forcément le succès d’Elden Ring rien qu’au nom de l’auteur du Trône de Fer, il est possible que l’éditeur se dise qu’une autre collaboration du genre pourrait faire du bien à certains de ses prochains jeux, et c’est sans doute pour cette raison qu’il a contacté le célèbre auteur de romans de fantasy, Brandon Sanderson.

Les Soulsborne comme nouvelle passion des auteurs de fantasy ?

Brandon Sanderson est connu pour ses romans issus du cycle Fils-des-brumes ou encore Les Archives de Roshar, et a participé à l’écriture de tomes de la saga La Roue du Temps. Il a aussi écrit tout récemment Les Enfants de l’innomé, qui se déroule dans l’univers de Magic: The Gathering.

Durant un livestream qui s’est déroulé ce week-end et qui a été repéré par VGC, Sanderson a alors déclaré que Bandai Namco lui avait envoyé un joli paquet de goodies Elden Ring, ainsi qu’une lettre montrant un intérêt pour une collaboration avec l’auteur :

« Ils sont intéressés à ce que l’on fasse peut-être quelque chose ensemble[…] Je le suis aussi, en fait. C’est comme ça que je fonctionne : j’ai en fait un pitch pour eux dans un coin de la tête… donc je devrai peut-être leur envoyer mon pitch et voir ce qu’ils en pensent. J’ai toujours un pitch pour tout. C’est ca le truc. Comme, « si jamais je devais faire un jeu Soulsborne, que ferais-je ? ». J’ai passé quatre ans à développer une histoire de Magic : The Gathering, de sorte que lorsque Magic m’a contacté et m’a dit : »Hé, tu veux écrire une histoire ? », j’ai pu dire : »Oui, j’en ai déjà une, et je vais l’écrire ! » Et j’ai fait. De la même manière, j’ai pensé, »que ferais-je si je faisais un genre de jeu Soulsborne? » Évidemment, je n’ai pas le droit de décider cela, non ? Mais je l’ai en tête, alors peut-être que vous entendrez quelque chose à ce sujet. »

Si rien ne dit que Bandai Namco a contacté l’éditeur pour qu’il travaille avec From Software (rappelons que l’éditeur ne possède pas le studio), Brandon Sanderson semble être très partant pour écrire quelque chose pour un prochain Soulsborne. Encore faut-il que souhait se réalise.