Bandai Namco annonce son propre showcase prévu pendant l’Anime Expo, avec des annonces à la clé

La saison des conférences n’est pas totalement terminée. Rien que cette semaine déjà, Annapurna Interactive nous en dira plus sur l’avenir de son catalogue à l’occasion de son showcase maison, et il ne sera pas le seul éditeur à prendre la parole. On apprend que Bandai Namco a aussi des choses à nous dire, puisqu’il compte profiter de l’Anime Expo 2023 pour tenir son Bandai Namco Summer Showcase.