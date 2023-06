Sand Land : Nous avons joué à l’action-RPG adaptant le manga d’Akira Toriyama (Dragon Ball)

Il prend la forme d’un action-RPG et nous avons pu y jouer sur PS5 durant un peu plus d’une demi-heure. Un temps assez court pour vous affirmer si vraiment il faut l’attendre les bras grand ouverts, mais assez tout de même pour évaluer son potentiel.

Sand Land, c’est quoi ?

Avant tout, rappelons ce qu’est le manga Sand Land. Il s’agit d’une œuvre entièrement dessinée par Toriyama (un précision importante car les mangakas s’aident généralement d’assistants pour les grosses séries hebdomadaires notamment) qui a été publié chez nous en 2002 grâce aux éditions Glénat via un unique volume.

Cette adaptation en jeu vidéo ne sort pas de nulle part et fait partie d’un projet cross-média puisqu’une adaptation en film d’animation est également prévue. Il sortira le 18 août prochain au Japon et est produit par les studios d’animation Sunrise, Kamikaze Douga et ANIMA. Pour le jeu vidéo, c’est le studio ILCA qui est aux manettes. Ils sont notamment responsables de Ace Combat 7: Skies Unknown, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, les remakes Switch de Pokémon Diamant & Perle et dernièrement One Piece Odyssey.

Il est prévu sur PS4, PS5, Xbox Seires et PC via Steam à une date encore inconnue. Il proposera des textes en français et un doublage anglais ou japonais au choix. On nous a expliqué que le jeu était encore activement en développement et que cette petite démo disponible aux Play Days du Summer Game Fest était vraiment un petit coup d’œil histoire de faire grimper les attentes.

Sachez que le jeu reprendra tous les personnages et l’histoire du manga en y apportant bien sûr quelques nouveautés et subtilités supplémentaires, le tout supervisé par l’auteur. Concernant l’histoire, sachez qu’elle se déroule dans un futur éloigné, où la Terre est devenue une planète aride et souffre d’une grave pénurie d’eau. Nous suivons les péripéties du prince démon Beelzebub, accompagné de son fidèle assistant démon Thief, ainsi que du shérif Lao. Ensemble, ils se lancent dans une quête pour retrouver un lac mystérieusement disparu depuis de nombreuses années.

Un action-RPG prometteur ?

Même si le moteur Unreal Engine semble faire des merveilles avec un paquet de jeux, Sand Land profite de sa puissance pour offrir un rendu vraiment très propre. Certes, les contrées désertiques laissent pour l’instant peu de place à la variété des décors (les sceenshots dans Bandai Namco nous laissent tout de même apercevoir des structures, des ruines et des villages notamment), le studio impressionne par le rendu fidèle au style de Toriyama jusqu’au bout des ongles avec des personnages modélisés à la perfection, et surtout en ce qui concerne les véhicules. Si vous avez lu les différents travaux de l’auteur, vous savez qu’il y a un soin tout particulier sur leur design assez unique. Dans Sand Land, et en particulier dans le jeu, il s’agit d’une composante majeure que vous allez côtoyer très souvent.

Nous avons d’ailleurs démarré l’aventure avec nos trois héros à bord d’une petite jeep. Nous devions fuir le Dragon Geji qui était à nos trousses en esquivant ses assauts avec quelques gauche/droite bien placés. Une courte séquence faisant office de tutoriel avant d’avoir accès librement au désert. Dans le jeu final, vous aurez le choix entre suivre les marqueurs vous permettant de progresser dans l’histoire ou bien d’explorer les environs afin d’effectuer des activités annexes. Dans ces énormes étendues de sable, les véhicules auront une place de choix et pas seulement pour le transport à l’image de notre petit jeep, mais ils feront partie intégrante du gameplay.

Sachez que l’on contrôle uniquement Beelzebub qui peut se battre au corps-à-corps contre des pillards ou des monstres. Il possède plusieurs combos permettant de varier les coups ainsi qu’une attaque finale bénéficiant d’une courte cinématique lorsque l’on fait tituber notre opposant. Bien entendu, il sera possible de le faire progresser et de gagner de nouvelles compétences. Lors de vos voyages, vous pourrez ainsi vous battre directement avec le prince démon ou bien en montant dans des engins offensifs. Nous n’avons pu prendre en main qu’un tout petit tank pour le moment, toutefois on nous a indiqué que nous aurons accès à une grande variété de machines.

On pourra en plus les customiser et changer les pièces pour varier les approches. La récolte de ressources et le craft sont donc de la partie. Notre tank disposait, dans le cas présent, d’une mitrailleuse et d’un canon pour balancer des obus. Si l’idée est suffisamment poussée, il pourrait bien y avoir une petite dose de stratégie dans la gestion des cooldowns. On pouvait par exemple enclencher le rechargement des obus et passer directement à la mitrailleuse (et vice versa) pour garder un rythme d’attaque constant. Malgré une session assez courte, c’est pour l’instant la chose qui le fait sortir du lot en matière de gameplay. Il y a aussi cette liberté de sortir d’un véhicule (ou d’y entrer d’ailleurs) à tout moment pour finir le combat avec les poings. On apprécie.

Même si le reste semble, pour le moment, assez classique en matière d’action-RPG (on a observé quelques ficelles proches de One Piece Odyssey par exemple), Sand Land propose un rendu visuel très chatoyant et surtout respectueux du travail d’Akira Toriyama. Pour le moment, difficile de ne pas le sortir définitivement de la case des action-RPG « bon sans plus » assez classiques, mais les éléments liés aux véhicules sont, en tout cas, très prometteurs. Il y a un tas de choses que l’on a effleuré du coin de l’œil et dont on nous a brièvement parlé comme la gestion de l’eau qui sera importante ou une base d’opération à développer, mais on demande à voir un peu plus de Sand Land en espérant que ces bonnes ondes ne soient pas des mirages au bout du compte.