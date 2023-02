L’envoûtant monde ouvert Tchia annonce enfin sa date de sortie

Cela fait un petit moment que l’on vous parle de Tchia, un jeu indépendant français développé par le studio Awaceb et presque exclusivement inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Grâce au dernier State of Play de Sony, nous avons enfin une date pour ce monde ouvert très prometteur.

Tchia s’incruste même dans le PS Plus

Tchia a montré tout la poésie de son univers avec un trailer haut en couleurs sous fond de chants Kanaks. Le titre vous mettra dans la peau d’une héroïne pouvant posséder pratiquement tout ce qui l’entoure grâce à son œil, que ce soit la faune et même des objets inanimés. On peut par exemple voler en prenant le contrôle d’un oiseau ou bien nager dans les fonds marins en incarnant un dauphin. Le titre propose un archipel en monde ouvert assez convainquant même venant d’un studio indépendant, ce qui n’est pas sans rappeler parfois un The Legend of Zelda : Breath of the Wild notamment lorsque la petite fille utilise sont paravoile.

D’ailleurs, il est rassurant de voir que Tchia arriva bien plus vite que prévu, de quoi laisser une bonne marge avant la suite du gros hit de Nintendo pour cette année. Le jeu proposera une Oléto Edition comprenant de nombreux cosmétiques (ukuleles, tenues, bâteaux…) mais aussi des costumes issus des jeux suivants : Sifu, Scorn, Flintlock et Cat Quest.

Bonne nouvelle, Tchia arrivera le 21 mars prochain sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store. Il sera également inclus dans le PlayStation Plus Premium et Extra le même jour.