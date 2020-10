Bakugan : Champions of Vestroia fait le tour du propriétaire en vidéo

Licence télévisée populaire entre 2007 et 2012, Bakugan a tout de l’animé conçu pour vendre du jouet, à l’instar de Beyblade ou Digimon. Bien que la série soit terminée depuis près de huit longues années, cela ne l’empêche pas de continuer à être adaptée de temps à autre en jeu vidéo. C’est le cas cette année, avec Bakugan : Champions of Vestroia, une exclusivité Nintendo Switch.

Capturer, explorer et combattre

Après la petite déception que fut Pokémon Épée / Bouclier, certains ont bien compris qu’il y avait un créneau à prendre dans le cœur des fans de capture de monstres. C’est ainsi que cet été nous avions droit au sympathique Nexomon : Extinction ainsi qu’à l’accès anticipé de Monster Crown. Plus tard dans l’année, ce sera au tour de Bakugan : Champions of Vestroia de débouler sur Switch.

Plutôt discret jusqu’ici, le titre nous livrait il y a quelques semaines une longue vidéo de gameplay commentée. Cette fois-ci, nous avons droit à un véritable tour du propriétaire, résumant en un peu plus de cinq minutes le contenu de ce jeu qui semble à mi-chemin entre un Pokémon, pour l’aspect capture et exploration, et un Digimon World, pour le style de combat plus passif.

Bakugan : Champions of Vestroia est attendu pour le 3 novembre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch.