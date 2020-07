Bakugan: Champions of Vestroia annoncé sur Switch par WayForward et Warner Bros

On ne les attendaient pas forcément sur ce terrain, mais WayForward viennent d’annoncer Bakugan : Champions of Vestroia lors du Nintendo Treehouse en collaboration avec Warner Bros. Interactive Entertainment. Le titre a présenté des images, du gameplay et même une date de sortie.

Bakugan arrive sur Switch

Alors que l’on connait principalement WayForward pour sa série Shantae (dont l’épisode Risky’s Revenge vient d’être confirmé sur Switch et Xbox One), le studio va se lancer dans l’adaptation de la série d’animation Bakugan, une franchise particulièrement populaire aux Amériques. Bien sûr, le titre se veut fidèle à ce que l’on peut voir sur nos téléviseurs et reprendra l’univers et les personnages que les plus jeunes connaissent.

Bakugan : Champions of Vestroia prendra la forme d’un Action RPG centré sur les combats de créatures. Il proposera une histoire originale où il sera question de devenir le champion de Vestroia. Il sera possible de rencontrer plus de 80 Bakugans et il faudra créer la meilleure équipe possible de trois compagnons. On nous promet un monde 3D entièrement explorable et divisé en différents quartiers, du multijoueur en ligne et plus d’une centaine de quêtes à réaliser.

Un court trailer a été publié mais l’on peut surtout profiter d’une longue séquence de plus de 20 minutes de gameplay. Bakugan: Champions of Vestroia arrivera le 3 novembre sur Nintendo Switch.