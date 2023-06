Avowed : L’échelle du jeu sera plus proche d’un The Outer Worlds que d’un Skyrim

Moins grand et donc mieux maîtrisé ?

Le PDG explique que le pitch initial du jeu devait nous diriger vers un monde ouvert bien plus massif que ce à quoi l’on aura droit à la sortie du jeu, mais ces trois années de développement sous silence ont permis au studio de se recentrer sur l’essentiel. Il indique ainsi que la taille du jeu sera plutôt similaire à un The Outer World, loin du modèle de Skyrim visé à la base. Et ce pour une bonne raison : la volonté d’offrir une aventure plus compacte où l’histoire et les compagnons s’imbriqueraient mieux.

Des compagnons visiblement très importants dans l’expérience, comme il l’explique :

« Une chose que nous voulions faire avec Avowed était de nous assurer que les compagnons faisaient vraiment partie intégrante de l’histoire. Dans certains jeux, ils peuvent être recrutés de manière optionnelle, mais dans Avowed, ils sont profondément liés à l’histoire, liés à votre partie… »

de quoi faire penser à un système plus ou moins similaire aux jeux de BioWare, sans doute. On attend maintenant d’en découvrir d’autres après Kai, présenté hier.

Avowed devrait sortir dans le courant de l’année 2024 sur PC et Xbox Series, et il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.