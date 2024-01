Avowed : Le gros RPG de fin d’année pour Xbox se dévoile avec une grosse présentation de gameplay

Avowed était l’une des stars du dernier Xbox Developer Direct, mais difficile pour le RPG d’Obsidian d’exister quand Indiana Jones et le Cercle Ancien a monopolisé toute l’attention. D’autant plus que les courtes séquences de gameplay montrées n’ont pas convaincu tout le monde, ce qui peut se comprendre pour un tel titre qui nécessite d’en dévoiler bien plus. C’est pour cela que Xbox a décidé d’accorder le temps qu’Avowed méritait avec une grosse présentation de gameplay qui permet d’avoir une bien meilleure idée du jeu.