Le gros RPG de cette fin d’année chez Xbox

Obsidian s’est décidé à nous montrer quelques extraits de gameplay qui se sont surtout attardés sur les combats. Le RPG nous proposera d’alterner rapidement entre des affrontements à l’arme blanche, avec de la magie (avec les mains ou avec une baguette) ou avec des armes à feu, le tout en vue à la première personne. De quoi le comparer à un Skyrim un peu plus cartoonesque en raison de sa direction artistique nettement plus colorée que celle des jeux Bethesda.

Et s’il y a bien un aspect sur lequel Obsidian brille aussi, c’est sur le domaine de l’écriture et le studio a souhaité mettre cela en avant des phases de dialogues qui nous montrent que nos choix auront des impacts au travers toute notre aventure. Une grande liberté de choix nous est promise, avec divers embranchements, comme on est en droit de l’attendre d’un tel RPG.

Avec tous ces détails, on espérait qu’Avowed était prévu pour les prochains mois, mais le titre se fera encore attendre un moment. Le jeu est toujours prévu pour cette année 2024, mais il ne sortira que cet automne, sans date plus précise. On imagine donc qu’on le reverra lors de la conférence de Xbox cet été, avec une date fixe à nous communiquer.