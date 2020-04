Trials of Mana, un remake convenable ? Notre avis vidéo

Après un Secret of Mana décevant, la série de JRPG fait son retour avec un remake de Trials of Mana. Square Enix semble vouloir faire mieux que son prédécesseur, sans pour autant proposer une relecture incroyable non plus. On vous parle ainsi de ce remake de Seiken Densetsu 3 dans cette vidéo, où vous retrouverez un avis complet avec des images de gameplay.

Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notamment notre guide complet de Trials of Mana. Sachez que le titre sort ce 24 avril sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.