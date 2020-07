Il s’agit de l’ultime exclusivité attendue sur PlayStation 4 : Ghost of Tsushima arrive ce 17 juillet sur la machine de Sony et est particulièrement attendu par les joueurs. Après un The Last of Us Part II particulièrement bon (mais tout aussi critiqué), on est en droit d’attendre une belle surprise pour cette production Sucker Punch.

En amont de notre test écrit, on vous propose notre avis en vidéo, idéal pour avoir un ressenti sous un autre format, le tout, accompagné de séquences de gameplay inédites. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le titre, vous pouvez également consulter notre guide complet de Ghost of Tsushima.