DLGamer : Des Xbox Series X à gagner pour fêter la collaboration avec Microsoft

Il existe de très nombreux sites sur lesquels il est possible d’obtenir des codes de jeux sur PC à prix réduit, mais peu d’entre eux sont fiables et approuvés par les éditeurs et constructeurs. C’est pourquoi il vaut mieux se tourner vers des entités dont la fiabilité est reconnue, et qui entretiennent des bons rapports avec les géants de l’industrie, comme DLGamer, un site français entièrement sécurisé, qui a aujourd’hui de belles surprises en réserve afin de fêter les 20 ans de la marque Xbox, le tout en association avec Microsoft.

Un site 100% légal, en collaboration avec les éditeurs

DLGamer est donc une plateforme française connue depuis 2003 qui se spécialise dans la vente de jeux dématérialisés sur PC. Contrairement à bon nombre de concurrents, il s’agit là d’une plateforme entièrement légale, dont les produits sont autorisés par les éditeurs comme Capcom, Bethesda, SEGA ou encore Bandai Namco pour en citer quelques-uns.

Ces derniers touchent bien une partie du montant sur les ventes, puisque les clés proviennent des éditeurs eux-mêmes. Cette plateforme est ainsi officielle et agrée, loin du marché gris proposé par d’autres alternatives. Le fait que le site soit français et basé à Paris est également un plus, puisqu’il peut fournir un service client plus rapide et plus clair en cas d’éventuels problèmes.

Le site propose donc de très nombreux jeux à la vente, même pour ce qui est des précommandes, et multiplie les offres de réduction très régulièrement. On compte aujourd’hui près de 3500 titres disponibles sur la plateforme. Si vous recherchez des jeux PC en promotion, il serait judicieux de jeter un œil à DLGamer. Il est même possible de se procurer des abonnements au Xbox Game Pass en passant par le site, grâce au récent partenariat entre la plateforme et Microsoft.

Un concours pour remporter des Xbox Series

Fort de sa collaboration avec de nombreux éditeurs et constructeurs du marché, DLGamer a récemment mis en place un concours exceptionnel. La marque Xbox fête cette année ses 20 ans comme on a pu le voir à travers plusieurs événements le mois dernier (dont la diffusion des documentaires Power On, qui reviennent sur l’image de la marque), et le site s’associe à Microsoft pour faire gagner non pas une, mais quatre Xbox Series X, et pas n’importe lesquelles.

Il est possible de remporter une Xbox Series X Wooden Edition ainsi que trois Xbox Series X en édition collector signée Vadu Amka, une artiste, adepte du street art et du triangulisme spécialisée dans la customisation de console. Ce sont donc quatre gagnants qui seront tirés au sort pour remporter l’une de ces consoles.

Comment participer ? C’est très simple : il suffit simplement d’acheter un produit sur le site DLGamer. Par la suite, vous recevrez un mail avec un lien pour vous inscrire au concours et valider votre participation, après avoir répondu à une question subsidiaire.

Mais il ne faut pas tarder, puisque vous avez seulement jusqu’au 26 décembre pour valider votre participation pour le concours. Les inscriptions se feront ensuite jusqu’au 2 janvier et le tirage au sort avec les quatre gagnants aura lieu dans la foulée, le 3 janvier prochain. Si vous souhaitez donc découvrir le site DLGamer et tenter votre chance pour recevoir une console next-gen, c’est le moment ou jamais.