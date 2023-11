Est-ce que Avatar Frontiers of Pandora est prometteur ? Assurément, bien que plusieurs points devront être concrétisés sur l’aventure finale. On a pu y jouer trois heures en avant-première et si vous hésitez encore à précommander le jeu, on vous propose un bref aperçu avec les forces et faiblesses que l’on a pu trouver dans cette première approche. Une courte vidéo, en attendant le test complet sur notre site, idéal pour se faire une idée plus concrète du titre. On vous redirige également sur notre FAQ ou notre guide des éditions en précommande pour tout savoir.

