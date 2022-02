Atomic Heart sortira au dernier trimestre de l’année 2022

Doté d’un univers atypique et d’un gameplay qui ne cesse d’évoquer BioShock, en nettement plus nerveux, Atomic Heart se fait désirer mais semble être plus que jamais proche de sa version finale. Le studio russe Mundfish nous avait alors laissé comprendre que le titre sortirait en 2022, et c’est désormais confirmé, même si les équipes jouent le flou sur la période précise.

Sortie fin 2022, c’est tout ce que l’on devine

Histoire de bien présenter le jeu, le studio a dévoilé un trailer massif chez IGN, qui nous laisse entrevoir beaucoup de phases d’action tout en étant un peu plus précis sur l’histoire que l’on va suivre dans cette dystopie.

La fin de cette vidéo confirme alors que le jeu va sortir en 2022, mais ne donne pas de date précise. En lieu et place de cela, on a droit à une énigme, avec seulement la fin du mois notée à l’écran. Ce mois se termine donc en « ber », ce qui indique les mois allant de septembre à décembre an anglais (september, october, november, december). Au moins, on sait qu’il sortira quelque part durant ce quatrième trimestre de l’année, en espérant qu’aucun report ne le fasse glisser à 2023.

Atomic Heart est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernière vidéo qui récapitule tout ce que l’on sait sur le titre.