Atomic Heart : 8 minutes de vidéo pour tout comprendre du gameplay

Le monde semble tourner autour de Hogwarts Legacy en ce début février, mais il ne s’agit pas de la seule sortie importante de ce mois décidément très chargé. Atomic Heart va enfin nous parvenir dans quelques jours après des années de développement, et Focus Entertainment compte bien faire en sorte que le titre de Mundfish ne passe pas inaperçu. L’éditeur français nous offre aujourd’hui un nouvel aperçu du jeu avec une longue vidéo de gameplay qui permet de mieux se faire une idée de ce qui nous attend dans cet action-RPG survolté et étrange.

Dernier coup d’oeil avant la sortie

Si vous avez suivi l’actualité autour du jeu, vous n’apprendrez peut-être rien de bien nouveau ici, mais cette vidéo s’occupe de nous résumer toutes les possibilités de gameplay qui seront offertes dans ce FPS très inspiré par BioShock.

Il faudra empêcher la révolution des machines suite au lancement d’une technologie plus qu’instable. Vous incarnez ici le Major P-3, chargé d’enquêter sur ce phénomène, lors d’une aventure durant laquelle vous en viendrez souvent aux mains avec les robots, mais aussi avec des créatures plus étranges. Vous aurez heureusement un arsenal très complet, qui est passé en revue dans cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez aussi consulter notre dernier aperçu en date.

Atomic Heart sera disponible dès le 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.