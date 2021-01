Persona : les OST arrivent demain sur Spotify

Les jeux Persona sont connus pour leurs excellentes bandes-sons et bonne nouvelle : la série débarque enfin sur la plateforme Spotify dès demain. On suppose que cela a un lien avec le 25ème anniversaire de la série cette année.

Persona : Shoji Meguro > BTS

Atlus fait des efforts puisque c’est un total de 746 titres qui arrivent sur le service de streaming. Pour arriver à ce nombre, on ne se contente pas de seulement le dernier épisode mais on retrouve les ost de :

Oui, malheureusement pas de Royal, de 3 Portable ou de Revelations (le premier) pour l’instant. Et il n’y a pas que les jeux de la série principale puisque l’on retrouve également des spin-off :

Là, on remarque que c’est les jeux de danse tirés des épisodes 3 et 5 qui manquent à l’appel, tout comme le futur Strikers qui attend peut-être sa sortie occidentale le mois prochain. Et on complète la liste avec :

Persona 3 & Persona 4 Vocal Sound Selection (un best-of qui permet d’avoir un peu de P3P tout de même)

Never More -Reincarnation: Persona 4- (un disque de nouveaux arrangements des musiques du 4)

(un disque de nouveaux arrangements des musiques du 4) Persona Music Fes 2013 (le CD du concert de 2013)

Persona Super Live 2015 (le CD du concert de 2015)

Les albums sont déjà visibles, vous pouvez donc déjà commencer à liker vos titres préférés et à faire des playlists mais il faudra encore attendre quelques heures pour qu’ils soient disponibles à l’écoute.