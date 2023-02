Accueil » Actualités » Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key fait le plein d’infos

Après son récent report, qui le place le même jour que le Resident Evil 4 Remake de Capcom, Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key fait le plein d’informations à l’occasion du Tapei Games Show 2023. Au menu, de la cuisine, de la customisation d’atelier, un opening et de nouvelles images.

On mange à tous les Ateliers

On commence par évoquer le générique d’ouverture du jeu qui a été dévoilé et que vous pouvez admirer ci-dessus avec un style qui reprend énormément celui des opening d’anime. Nous avons également droit à des artworks inédits de l’illustrateur en chef de cette trilogie, Toridamono. Dans cette ultime aventure, Ryza et ses amis vont devoir sauver leur ville natale d’une mystérieuse menace. L’occasion pour le groupe, qui pourra compter sur des personnages récurrents et inédits, d’explorer tout un tas d’îles étranges.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de cet opus, on note la mise en place d’un système de quêtes générées aléatoirement et spécifique à chaque région. Cela permettra de mieux connaître le territoire donné et les différents personnages présents sur celui-ci, toutefois on nous indique que cela aura aussi un impact sur le terrain. La cuisine bénéficie aussi d’une petite refonte puisque Ryza pourra faire la popote pour ses amis via les nombreux feux de camp dispersés un peu partout (jusqu’à présent la cuisine se faisait aussi via l’alchimie) sachant que les quêtes donneront accès à de nouvelles recettes.

Au bout du compte, le titre mettra l’accent sur l’aspect nomade de l’aventure puisque notre alchimiste accomplie pourra déployer son atelier sur ces mêmes feux de camp. Celui-ci pourra être déployé sous trois formes styles de structures : La base de recherche qui est plus avantageuse pour l’exploration ; Le laboratoire pour les synthèses ; Et la ferme pour la collecte.

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key est prévu pour le 24 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Switch et PC via Windows et Steam.